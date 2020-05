Coronavirus: Monaco își testează toți locuitorii Testele rapide vor fi puse la dispoziția rezidenților și angajaților, adica 90.000 de persoane, incepand de astazi. Oficialitațile din principat vor „trimite o scrisoare fiecarei gospodarii pentru a explica procesul”. Aceasta campanie masiva de screening este bazata pe principiul voluntariatului și va fi in totalitate responsabilitatea statului. Textul specifica faptul ca acest test, „instrument de […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

