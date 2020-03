Stiri pe aceeasi tema

- Schimbarile de temperatura se anunța a fi dramatice, iar scaderea mercurului in termometre nu va aduce nimic bun. Din pacate, contextul pandemiei cu coronavirus s-ar putea agrava din cauza valului polar de aer. Zona cea mai afectata de noile condiții meteo este in estul și centrul Europei. Val de aer…

- Suma este de cinci ori mai mare decat cea oferita in mod obisnuit migrantilor pentru a-i ajuta sa isi recladeasca viatia in tara de origine, ca parte a programelor desfasurate de Organizatia Internationala pentru Migratie a Organizatiei Natiunilor Unite, scrie The Guardian. Oferta va fi valabila o luna,…

- Migranților de pe insulele grecești le vor fi oferiți 2000 de euro de persoana pentru a se întoarce acasa ca parte a unei scheme voluntare a Uniunii Europene ce încearca sa amelioreze condițiile disperate din taberele de refugiați, relateaza The Guardian.Suma este de 5 ori mai mare…

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Calin Dobra, a anunțat, astazi, in cadrul unei conferințe de presa, ca cele zece containere pe care instituția le-a achiziționat cu scopul de a fi izolate, la nevoie, persoanele cu coronavirus, incep sa fie distribuite din aceasta saptamana. „In baza solicitarilor…

- Targul international de carte de la Leipzig, al doilea cel mai mare eveniment de acest gen din Germania, a fost anulat din cauza epidemiei de coronavirus, a anuntat un purtator de cuvant, potrivit DPA. Evenimentul urma sa se desfasoare in perioada 12-15 martie, iar editia de anul acesta…

- Daniel Funeriu, fost ministru al Educatiei, vorbeste despre nevoia de pastrare a mostenirii culturale a Europei, in contextul valului de migranti sositi in Europa. Pornind de la cazul Ditrau, Funeriu vorbeste despre toleranta, dar si despre nevoia limitarii fluxului migrationist pe axa sud-nord."Inainte…

- Mai multe orașe din sudul Europei suntacoperite de smog, scrie BBC, citat de Mediafax. La Roma situație e atat degrava, incat autoritațile incep sa impuna restricții de circulație.In 13 zone din Roma in care este masuratnivelul poluarii s-au inregistrat depașiri-record saptamana aceasta, cu multpeste…

- Purtatorul de cuvant al NATO, Pierce Cazalet, a declarat ca Alianța se bucura de cooperarea cu Bosnia și Herțegovina, care va fi bazata pe Programul de reforma predat recent Aliantei de misiunea Bosniei și Herțegovinei.Acesta a afirmat ca NATO a sprijinit ani buni reformele din Bosnia și Herțegovina…