Coronavirus: Ministrul sănătăţii avertizează că Ucraina este în pragul catastrofei Ucraina se indreapta spre un dezastru sanitar din cauza intensificarii epidemiei de coronavirus, a avertizat marti ministrul sanatatii, citat de AFP. 'Am trecut de punctul din care nu mai exista intoarcere si ne apropiem de o catastrofa', a declarat Maxim Stepanov in parlamentul de la Kiev. 'Ce e mai rau abia urmeaza (...) In caz de ocupare a 100% din paturi, va trebui sa triem' pacientii pentru a-i trata 'cu prioritate pe cei care au sanse mai mari de supravietuire', a aratat oficialul. Marti, in Ucraina s-a inregistrat un nou record: 8.899 de cazuri noi de infectare cu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina se indreapta spre un dezastru sanitar din cauza intensificarii epidemiei de coronavirus, a avertizat marti ministrul sanatatii, citat de AFP. 'Am trecut de punctul din care nu mai exista intoarcere si ne apropiem de o catastrofa', a declarat Maxim Stepanov in parlamentul de la Kiev.'Ce…

- Daca nu se produce o inversare a numarului in crestere de infectii cu SARS-CoV-2 in Austria, exista riscul ca in a doua jumatate a lunii noiembrie sa se inregistreze o penurie de paturi la unitatile de terapie intensiva (ATI), a avertizat luni ministrul sanatatii austriac Rudolf Anschober, citat…

- Ministrul italian al sanatatii a declarat duminica aceasta ca noile date privind contaminarile cu noul tip de coronavirus sunt ''ingrozitoare'' si ca Italia are la dispozitie doar doua zile pentru a aproba restrictii mai severe menite sa opreasca raspandirea virusului, informeaza Reuters.…

- Parisul si suburbiile sale ar putea intra de luni in stare de alerta maxima pentru epidemia de coronavirus, daca se confirma avansarea epidemiei in regiune, a declarat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, relateaza AFP, citata de Agerpres.Capitala franceza si suburbiile sale au '”depasit…

- Ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, le-a recomandat vineri compatriotilor sai ca toamna aceasta si iarna care vine sa evite vacantele in strainatate, pentru a preveni astfel cresterea numarului infectarilor de COVID-19 din cauza cazurilor importate, relateaza agentia EFE potrivit Agerpres.…

- Ministrul ceh al sanatatii, Adam Vojtech, a anuntat luni ca si-a inaintat demisia in urma criticilor privind modul in care a gestionat epidemia de COVID-19, pe fondul cresterii numarului de infectari cu coronavirus, transmite Reuters. Intr-un mesaj pe Twitter, premierul Andrej Babis i-a…

- Experții din domeniul Sanatații avertizeaza ca copiii reprezinta mai mult de 7% din totalul cazurilor de coronavirus din SUA, care a afectat aproximativ 22% din populația țarii, iar bilanțul cazurile in randul minorilor a crescut „in mod constant” din martie pana in iulie, scrie CNN.

- Alexandru Rafila nu si-a putut abtine o criza de ras dupa ultimele declaratii facute de ministrul Sanatatii legate de pandemie. Prezent in studiou la Marius Tuca show, profesorul Rafila a avut o criza de ras, atunci cand moderatorul emisiunii i-a citit niste declaratii fara nicio noima oferite de…