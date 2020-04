Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian al sanatatii Yaakov Litzman si sotia sa Chava au fost testati pozitiv pentru coronavirus, a anuntat joi ministerul sau intr-un comunicat, informeaza dpa potrivit Agerpres. Litzman si sotia lui "se simt amandoi bine, primesc tratament corespunzator si stau in carantina acasa si…

- Președintele Harvard, Lawrence S. Bacow, a declarat ca el și soția sa au fost testati pozitiv pentru noul coronavirus, transmite CNN."Am inceput sa avem simptome duminica - mai intai tuse, apoi febra, frisoane și dureri musculare - și am contactat medicii luni", a spus el intr-un comunicat…

- Ministrul polonez al mediului, Michal Wos, a anuntat luni ca a fost testat pozitiv dupa ce a venit in contact cu un lucrator forestier care se dovedise a fi bolnav, conform Agerpres.Polonia, care are 38 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 156 de cazuri de contaminare, intre care trei…

- Actorul american Tom Hanks și soția sa, aflați in carantina, dupa ce au fost testați pozitiv cu noul coronavirus au dezvaluit ce mananca in Australia. Tom Hanks a postat o fotografie pe pagina sa de Facebook, in care arata modul in care consuma Vegemite, un pateu tartinabil, de culoare maronie.Tom Hanks…

- Chet Hanks a confirmat intr-un filmulet postat pe Instagram ca parintii sai au fost diagnosticati cu coronavirus. "Da, este adevarat, parinții mei au fost diagnosticati cu Coronavirus. E o nebunie.' El a adaugat ca se aflau in Australia, unde tatal sau filma un film despre Elvis Presley.…

- Tom Hanks si-a anuntat fanii ca se afla in Australia, alaturi de sotia sa, in momentul in care au fost testati pozitiv cu COVID-19. „Buna, tuturor! Sunt impreuna cu Rita in Australia. Ne simțeam puțin obosiți, de parca am fi racit. In plus, aveam dureri musculare. Pe Rita o deranjau frisoanele…

- Celebrul actor Tom Hanks a anunțat pe contul sau de Twitter ca el și soția sa, actrița Rita Wilson, au fost testați pozitiv cu coronavirus în Australia, potrivit Reuters. Hanks a fost în Australia lucrând la un film când el și Rita Wilson au fost testați pozitiv pentru boala…

- Primul caz de infecție cu noul coronavirus a fost confirmat in Germania, la un barbat din localitații Starnberg, a anunțat luni seara un purtator de cuvant al Ministerului Sanatații din landul Bavaria, relateaza site-ul agenției Dpa.Citește și: SURSE - Thriller in Parlament: suspans major…