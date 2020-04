Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel si premierii celor 16 landuri asteapta luni recomandari de la Academia nationala de stiinte privind o eventuala relaxare a masurilor de distantare sociala impuse in legatura cu pandemia cu noul coronavirus, care a infectat in Germania 123.016 persoane, potrivit bilantului…

- Economia Germaniei ar putea pierde mai mult in acest an decat in ​​timpul crizei financiare din 2008- 2009, a declarat joi ministrul german al Economiei, Peter Altmaier, adaugand ca in unele luni ar putea fi inregistrate contracții de peste 8%, anunța Reuters, anunța MEDIAFAX.Germania are…

- Guvernul de la Berlin va prelua, daca va fi necesar, participatii la companiile germane care se confrunta cu dificultati majore din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus (COVID-19), dar nu va anunta asta anticipat, a declarat luni ministrul Economiei, Peter Altmaier, transmite Reuters…

- Guvernul de la Berlin a anuntat vineri cel mai mare pachet economic de ajutor din Germania, în valoare de cel putin 550 milliarde de euro, pentru a sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus (COVID-19), oferindu-le credit "nelimitat" pentru a-si tine afacerile pe linia…

- Guvernul german a anuntat ca va sprijini companiile afectate de epidemia de coronavirus cu cel putin 550 de miliarde de euro, potrivit AP si AFP.Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, precizeaza ca "nu exista o limita superioara a creditului oferit de KfW (banca de dezvoltare detinuta de stat), acesta…

- Cum iși salveaza țarile europene economiile, pe fondul raspandirii coronavirusului. Masurile anunțate de Germania și Elveția Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere…

- Guvernul german a anuntat luni un pachet de masuri destinat sa sustina economia pe fondul epidemiei de coronavirus, care a provocat o teama de recesiune in cea mai mare putere europeana, informeaza AFP. De asemenea, autoritatile germane au cerut ca in saptamanile urmatoare sa fie interzise…

- Germania si Franta monitorizeaza indeaproape raspandirea coronavirusului, a declarat luni ministrul german de Finante Olaf Scholz, dupa discutii avute cu omologul sa francez Bruno Le Maire, adaugand ca Berlinul si Parisul sunt pregatite sa ia masuri decsive daca va fi necesar, transmite Reuters.