Ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire, le-a cerut miercuri companiilor din sectorul distributiei sa amane operatiunea promotionala Black Friday prevazuta in Franta pentru data de 27 noiembrie, in timp ce guvernul de la Paris este asteptat sa decida in zilele urmatoare cand isi vor putea relua activitatea centrele comerciale ''neesentiale'', inchise in cadrul masurilor de combatere a pandemiei COVID-19, informeaza AFP. ''Chiar este vinerea viitoare data potrivita pentru a organiza un Black Friday? Raspunsul meu este 'nu' '', a spus Bruno Le Maire…