- Primarul general Gabriela Firea a declarat, in aceasta seara, ca inima de parinte ii spune ca ar fi potrivit sa fie inchise școlile, in contexul inmulțirii cazurilor de coronavirus, insa nu se va suprapune deciziilor luate la nivel național.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, afirma ca ar fi de acord cu inchiderea scolilor avand in vedere amenintarea privind noul coronavirus, insa precizeaza ca nu poate lua, la nivel local, decizii care sa contravina celor luate de autoritati la nivel national.

- ”As pleda pentru inchiderea scolilor. Ca primar general sunt obligata sa nu ma suprapun cu decizii locale peste deciziile luate la nivel national. Inima imi spune ca ar fi un element de precautie suplimentara. nefericire, au fost situatii in care romanii intorsi chiar din zonele contaminate…

- „Nu am luat in calcul suspendarea sau inchiderea unitatilor de invatamant sau a universitatilor pentru ca in afara cazurilor de la Timisoara nu avem niciun alt caz confirmat" a declarat Monica Anisie duminica, intr-o interventie telefonica la Digi 24. Aceasta a precizat ca trei elevi din Timis si un…

- Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, afirma ca autoritatile nu au luat in calcul, pana in prezent, ideea inchiderii unitatilor scolare si a celor de invatamant superior si face un apel la autoritatile locale sa doteze scolile cu sapun si dezinfectant.

- Edilul Capitale, Gabriela Firea, a anuntat sambata seara ca ia in calcul inchiderea scolilor din Bucuresti dupa aparitia celui de-al 12-lea caz din tara, depistat la un bucurestean venit de la Roma in urma cu 11 zile.

- Romania are deja 13 cazuri de coronavirus! Ultima persoana diagnosticata este un barbat de 72 de ani din Galati, care are si probleme de sanatate. S-a intors din Lombardia si a mers cu microbuzul de la aeroport pana acasa. Cei care au calatorit cu el sunt cautati acum de autoritati.

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat, vineri, ca elevii care sunt in clasa a saptea acum vor sustine Evaluarea Nationala asa cum este anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanta privind prorogarea unor termene prevazute de Legea 1/2011. Totodata, s-a prorogat termenul pentru evaluarea…