- Guvernul de la Londra este increzator ca pana la finalul lunii va atinge tinta realizarii a 100.000 de teste pe zi pentru noul coronavirus, a afirmat miercuri ministrul de externe britanic Dominic Raab, potrivit Reuters, citata de Agerpres. Datele oficiale publicate marti indica faptul ca in ziua…

- Este cel mai mare bilanț din ultimele cinci zile. Numarul deceselor in spitalele din Anglia a crescut cu 740 la 12.396. "327.608 oameni au fost testați, dintre care 103.093 au fost testați pozitiv. 40 din 70 pacienți (cu vanrste cuprinse intre 45 și 93 de ani) nu aveau alte boli", a spus Ministerul.…

- Aproape 100 de noi morti au fost inregistrati in Turcia in decurs de o zi, iar bilantul total al deceselor din cauza noului coronavirus a crescut la 1.198, a anuntat ministrul turc al Sanatatii Fahrettin Koca, relateaza Reuters, potrivit news.ro.In afara de cele 97 de noi decese, 4.789 de…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson respira fara asistenta si continua sa fie monitorizat la terapie intensiva, a declarat marti ministrul de externe Dominic Raab, care ii tine loc in fruntea guvernului, relateaza Reuters. Raab a mai spus ca starea liderului britanic a fost stabila peste…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea, adica in umatoarele…

- Germania va avea nevoie in viitor de o lege care sa garanteze aprovizionarea cu medicamente in tara, a declarat marti pentru cotidianul Bild ministrul german de interne Horst Seehofer, in contextul in care lumea se confrunta cu pandemia de COVID-19, relateaza Reuters. El a spus ca Germania…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…