Coronavirus: Ministrul britanic al sănătăţii respinge acuzaţia că a sacrificat azilurile Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a respins miercuri acuzatia ca guvernul de la Londra a expus batranii din aziluri la riscuri suplimentare prin favorizarea spitalelor pentru combaterea epidemiei de COVID-19, transmite Reuters.



O ancheta a agentiei citate a aratat ca politicile de evitare a supraaglomerarii spitalelor au creat o presiune sporita asupra azilurilor. Unitatile de ingrijire a batranilor s-au confruntat cu dificultati in ceea ce priveste accesul la teste pentru coronavirus si echipamente de protectie.



In timpul unei sesiuni de intrebari si raspunsuri… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Schema de testare pentru coronavirus in Marea Britanie va fi deschisa unui grup mult mai larg de oameni, intre care cei cu varsta peste 65 de ani cu simptome si toate persoanele aflate in case de ingrijire, a declarat marti ministrul sanatatii Matt Hancock. "Oricine lucreaza sau locuieste…

- Premierul britanic Boris Johnson intentioneaza sa revina la munca incepand de luni si sa reia controlul asupra gestionarii crizei provocate de COVID-19, potrivit informatiilor aparute joi in ziarul Telegraph, transmite vineri Reuters. Externat pe 12 aprilie dintr-un spital londonez unde…

- Reactia agentiilor guvernamentale britanice la epidemia de coronavirus nu a fost afectata in niciun fel de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, afirma ministrul britanic al Sanatatii, Matt Hancock, citat de agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Intrebat, in cursul unei interpelari…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea, adica in umatoarele…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…

- "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv", a scris Hancock."Din fericire, simptomele mere sunt usoare si lucrez de acasa, fiind in autoizolare", a adaugat ministrul.Informatia vine la mai putin de doua ore dupa ce premierul britanic Boris Johnson a anuntat…

- Ministrul sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters. “Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv”, a scris…

- Ministrul britanic al sanatatii, Matt Hancock, a anuntat ca guvernul de la Londra a achizitionat 3,5 milioane de teste de depistare a anticorpilor la noul coronavirus, astfel incat persoanele care suspecteaza ca au contractat virusul vor putea sa verifice daca au dezvoltat anticorpi, transmite Reuters.'Am…