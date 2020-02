Coronavirus. Ministrul Adrian Oros: Avem stocuri suficiente de alimente și de apă „Stocurile de alimente, de apa care sunt in Romania sunt suficiente. Și Ministerul Agriculturii, dar si alte ministere, cu care suntem permanent in contact, prin compartimentele de situații de urgența, monitorizam acest lucru dintotdeauna, nu numai acum. Sunt niște proceduri, sunt niște stocuri peste tot de care noi stim tot timpul. Atat pe platformele marilor lanțuri de retaileri, atat la marii operatori economici. știm ca ei au stocuri importante. Ei pot sa-și mareasca producția și pot sa-și mareasca și stocurile. Este acel stoc care exista la Administrația naționala pentru rezervele statului… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Gorj diagnosticat cu coronavirus a ajuns, joi dimineata, la Institutul "Matei Bals" din Capitala, starea sa fiind buna. "Barbatul originar din judetul Gorj care a fost depistat pozitiv cu virusul COVID-19 a ajuns la Institutul Matei Bals din Bucuresti in urma cu scurt timp.…

- Raed Arafat și ministrul Sanatații, Victor Costache, fac declarații de presa despre situația legata de coronavirus. Un prim caz a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un cetațeani din Gorj. Victor Costache: Suntem din pacate in masura sa va anunțam ca in urma testelor avem primul caz de infectare…

- S-a confirmat primul caz de coronavirus din Romania! Este vorba despre o persoana din Gorj, care a intrat in contact cu cetațeanul italian.Cel mai probabil, gorjeanul va fi plasat in carantina și i se va face și lui traseul epidemiologic, pentru a vedea cu cine a intrat in contact. Citește…

- Cazurile recente din Italia si posibilitatea ca virusul sa se raspandeasca si in Romania prin intermediul romanilor ce se intorc in tara a determinat Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne sa organizeze cateva intalniri de urgenta.

- Dupa izbucnirea violenta a epidemiei cu temutul coronavirus in doua zone din Italia extrem de frecventate de romani, Ministerul Sanatatii impune controale dure la frontiera si sustine ca poate infiinta mai multe centre de carantina pentru cei care au fost in zonele afectate. Sunt, totusi, si cateva…

- In ziua in care a fost confirmat primul roman cu coronavirus autoritatile anunta ca au au demarat toate actiunile necesare si masurile pentru pregatirea in caz de epidemie cu noul coronavirus si au activat sistemul national pentru situatii de urgenta. Ministerul Sanatatii anunta ca Romania lucreaza…

- Ministerul Sanatatii (MS) precizeaza ca, pana in prezent, in Romania nu s-a confirmat niciun caz de infectie cu coronavirus, fiind pastrate masurile din aeroporturi si spitalele desemnate sa preia eventualele cazuri, in contextul in care la nivel mondial a crescut numarul cazurilor confirmate, dar…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, anunta ca are toleranta zero fata de luarea de mita de catre angajatii din sistem si asteapta un punct de vedere din partea juristilor, pentru a vedea daca se pot introduceri prevederi care sa duca direct la desfacerea contractului de munca. Victor Costache spune…