- Italia a inregistrat pana joi 29.958 de decese provocate de noul coronavirus, cu 274 de decese in ultimele 24 de ore, bilant inferior celui de 369 de decese anuntat miercuri si care revine aproximativ la nivelul celui din zilele precedente, potrivit datelor comunicate de Protectia

- Italia, tara europeana cea mai afectata de pandemia de COVID-19, a inregistrat o crestere de 49,4% a numarului de decese in martie 2020 in raport cu media acestei luni in perioada 2015-2019, relateaza AFP.Pentru perioada cuprinsa intre 20 februarie, cand primul bolnav de COVID-19 a fost inregistrat,…

- Greta Thunberg, adolescenta suedeza activista de mediu, spune ca ar putea fi infectata cu #coronavirus și a decis sa se autoizoleze impreuna cu tatal ei, actorul Svante Thunberg, care de asemenea ar fi infectat. „Dupa ce am revenit din calatoria din Europa Centrala m-am autoizolat intr-un apartament…

- PMP cere Guvernului sa ia masuri ferme pentru protecția sanatații celor care lupta in prima linie pentru salvarea de vieți omenești. „Cele mai prețioase resurse pe care Romania le are in lupta cu virusul necruțator COVID-19 sunt medicii și personalul medical. Imbolnavirea cu Coronavirus a celor 52…

- Alte 4 cazuri de infectie cu coronavirus in Republica Moldova. Numarul celor bolanvi se ridica la 12. În Moldova au fost înregistrate înca patru cazuri de infectare cu noul tip de coronavirus. Despre acest lucru a fost confirmat de Viorica Dumbraveanu, ministra Sanatații.…

- Desi nu avea simptome, Rodrigo Duterte este programat sa fie testat pentru Covid-19 dupa ce a fost expus la un oficial care a fost testat pozitiv pentru virus saptamana trecuta, a spus purtatorul de cuvant al presedintiei, Salvador Panelo. Noua membri ai guvernului, cinci parlamentari si trei…

- Dupa suspendarea transportului autorizat de persoane dinspre și înspre Italia, atenția la frontiera se îndreapta asupra autoturismelor personale. „Odata cu suspendarea formelor de transport autorizat trebuie sa creștem vigilența privind transportul cu autoturismele personale…

- Fahrettin Koca, ministrul turc al Sanatatii, a anuntat sambata ca toate cursele aeriene comerciale spre si dinspre Italia, Irak si Coreea de Sud au fost anulate din cauza epidemiei de coronavirus, informeaza Agerpres, citand Reuters. Masura va intra in vigoare duminica la ora locala 12:00, a precizat…