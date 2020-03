Consultant financiar: Ce face un antreprenor cand se accentueaza o etapa de criza?

Ca antreprenor, in contextul actual, te intrebi care este planul de actiune intr-o situatie de criza in care detii putine resurse. Iti propun un Plan de avarie, urmat, in cazul fericit, de un Plan de continuare a afacerii. Iti recomand… [citeste mai departe]