Stiri pe aceeasi tema

- Miley Cyrus si-a anulat concertul caritabil din Australia la care trebuia sa mearga cu Lil Nas X si cu The Veronicas, de teama noului tip de coronavirus. Miley si-a anuntat decizia pe twitter si a spus ca ii pare extrem de rau ca nu poate fi prezenta, dar ca isi protejeaza trupa si ca va... View Article

- Urmatorul album al lui Miley Cyrus, cel de-al șaptelea din cariera ei, „se super-apropie” și va fi „super rock and roll”, noteaza contactmusic.com. Cantareața de 27 de ani a spus, potrivit sursei citate: „Se super-apropie. Simt ca e o urgența și ma ocup de asta. Am deja cateva piese pregatite, care…

- Datele privind vindecarea de coronavirus a celor 24,963 persoane provin de la Centrul de Cercetare al Universitații Johns Hopkins, iar numarul persoanelor infectate pe intre globul ajunge la cifra de 80.000. Deși 80% din cazuri sunt din China, alte țari, inclusiv Coreea de Sud, Italia, Japonia, Singapore,…

- Chitaristul formatiei Queen, Brian May, a vizitat un centru pentru ingrijirea animalelor salvate in timpul incendiilor din Australia. Artistul a publicat pe pagina sa de socializare un videoclip in care canta pentru un ursuleț koala aflat pe umarul sau. Artistul a cantat la chitara, dar fara amplificator,…

- Cantareata avea programat luni, 3 februarie, de la ora 19:30, un concert la Sala Palatului din Bucuresti, pe care l-a anulat cu doua ore inainte. Aceasta a anuntat vestea pe pagina sa de Facebook. „Sunt in Bucuresti, la hotel, si sunt profund intristata din cauza ca sunt nevoita sa va anunt…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA.Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli…

- Cercetatorii chinezi au anuntat ca au izolat cu succes tulpina noului tip de coronavirus care a provocat zeci de decese in centrul Chinei. Reusita lor reprezinta o etapa cruciala in procedura de creare a unui vaccin, informeaza duminica DPA. Xu Wenbo, directorul Institutului pentru boli virale…

- Cantareata americana Pink a anuntat ca doneaza jumatate de milion de dolari americani serviciilor locale de pompieri din Australia pe fondul agravarii crizei provocate de incendii, informeaza Press Association, potrivit stirileprotv.ro.Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au…