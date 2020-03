Coronavirus: Michel Barnier, negociatorul UE pentru Brexit, testat pozitiv, dar "se simte bine"

Stiri pe aceeasi tema

- Michel Barnier, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, a anunțat joi ca a fost testat pozitiv pentru noul Coronavirus. Intr-un mesaj pe Twitter, politicianul francez a anunțat ca este intr-o stare de spirit buna și ca va urma toate indrumarile medicale. Negocierile privind relația viitoare dintre Marea…

- Mario Diaz-Balart este primul congresman american testat pozitiv pentru Covid-19, boala cauzata de noul coronavirus, relateaza dpa. ''Sambata seara, congresmanul Diaz-Balart a prezentat simptome, intre care febra si durere de cap. Cu putin timp in urma, el a fost a notificat ca a testat pozitiv…

- Actorul britanic Idris Elba a declarat ca este "ingrijorat" de rezultatul pozitiv primit la testarea pentru noul coronavirus deoarece sufera de astm, insa a precizat ca in prezent se simte bine, informeaza Press Association. Vedeta a spus, intr-o inregistrare video transmisa in direct pe Twitter, ca…

- Chelsea a anuntat ca atacantul Callum Hudson-Odoi a fost testat pozitiv cu coronavirus. Jucatorul sustine, vineri, ca s-a vindecat, dar trebuie sa ramana in izolare, potrivit news.ro."Urmez recomandarile medicilor si raman in izolare in aceasta saptamana. Sper sa ne revedem curand pe teren.…