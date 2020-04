Stiri pe aceeasi tema

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui american Donald Trump, va fi eliberat anticipat din inchisoare din cauza epidemiei de coronavirus, conform unei relatari media, transmite DPA potrivit Agerpres. Biroul Federal al Penitenciarelor din SUA l-a informat pe Cohen, a relatat CNN, citandu-l…

- Pana la acest moment, Rusia a inregistrat 27.938 de cazuri de infectii si a raportat depasirea pragului de 200 de decese, respectiv 232. La inceputul lunii,un avion militar rusesc a trimis echipamente medicale si ventilatoare statului New York, in urma unei convorbiri telefonice intre presedintele Donald…

- In ultimele 24 de ore, 85% dintre cazurile noi au provenit din Europa si SUA. Din total, 40% au fost inregistrate in Statele Unite, spune purtatoarea de cuvant a OMS. Intrebata daca SUA au devenit noul epicentru al pandemiei, Margaret Harris a spus: "Vedem acum o foarte mare accelerare a cazurilor…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, in statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte…

- Viceguvernatorul Bancii Nationale a Moldovei, Ion Sturzu, a fost eliberat din penitenciarul nr.13, din Capitala. Judecatorii Curtii de Apel Chisinau i-au schimbat masura preventiva, ieri, in arest la domiciliu.

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Presedintele american Donald Trump, criticat pentru inactiunea sa in fata pericolului reprezentat de noul coronavirus, a convocat pentru miercuri o conferinta de presa pentru a aborda acest subiect, dupa ce a acuzat presa ca amplifica teama populatiei, consemneaza agentiile DPA si EFE. …