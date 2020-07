Stiri pe aceeasi tema

- Mexicul a devenit a treia tara din lume in ceea ce priveste decesele cauzate de coronavirus, atingand pragul de 46.000 de morti, potrivit unui bilant stabilit de France Presse pe baza datelor oficiale.

- India a devenit, vineri, a treia țara care depașește pragul de un milion de infectari cu noul coronavirus, dupa Brazilia și Statele Unite, scrie CNN. Dupa 24 de ore cu un nou record de infectari, 34.956, țara care deja se afla pe locul 3 la nivel mondial in ce privește totalul contaminarilor, a depașit…

- India a devenit, vineri, a treia țara care depașește pragul de un milion de infectari cu noul coronavirus, dupa Brazilia și Statele Unite. Cu 34.956 de infectari in 24 de ore, un nou record, India este deja pe locul 3 la nivel mondial in ce privește totalul contaminarilor. A depașit și cifra de un milion…

- Mexicul a devenit duminica a patra tara cu cel mai mare numar de decese de COVID-19, inaintea Italiei, potrivit unui bilant stabilit de France Presse din surse guvernamentale. "Exista 299.750 de cazuri confirmate de contaminare in Mexic si 35.006 decese", au declarat autoritatile sanitare mexicane pe…

- Pandemia a ucis pana acum in lume 483.872 persoane: in Statele Unite 122.238, urmate de Brazilia, cu 53.830, Regatul Unit cu 43.230, Italia 34.678 , Franța 29.752 Numarul contaminatilor și al deceselor continua sa creasca ingrijorator in peste 50 de state americane. Varful epidemiei, apreciaza experții…

- Numarul cazurilor de imbolnaviri cu Covid-19 a depașit pragul de 6,7 milioane, la nivel mondial, din acestea aproape jumatate reprezentand pacienți care s-au vindecat deja, in timp ce 393.210 de oameni și-au pierdut viața, potrivit celor mai recente date publicate de worldometers.info . Brazilia a…

- Numarul deceselor provocate de COVID-19, in doar 24 de ore, s-a dublat, miercuri, in Mexic. Astfel, a fost depasit, pentru prima data, pragul de 1.000, ajungand la 1.092 de decese confirmate intr-o singura zi, potrivit unui nou bilant guvernamental, noteaza Agerpres.In total, in Mexic, COVID-19 a facut…

- Din 21 februarie, data la care a fost semnalat primul caz de coronavirus in Italia, autoritatile au raportat 32.007 de decese din cauza COVID-19. Astfel, Italia se plaseaza pe a treia pozitie in lume, dupa Statele Unite si Marea Britanie, noteaza Agerpres. Numarul noilor cazuri de infectare…