Coronavirus: Metropola chineză Wuhan iese din izolare Focarul pandemiei COVID-19, orasul chinez Wuhan, a inceput sa revina treptat la normal in noaptea de marti spre miercuri (16:00 GMT marti), odata cu ridicarea restrictiilor de circulatie impuse pe 23 ianuarie, ca parte a celor aproape 11 saptamani de carantina, informeaza EFE si AFP. Sute de oameni care au fost blocati in oras s-au indreptat imediat spre gari, conform constatarilor corespondentilor AFP. ‘Am fost inchis timp de 77 de zile!’, s-a bucurat un calator, nerabdator sa se intoarca la Changsha, localitate situata la 350 km de Wuhan. Sute de vehicule treceau la punctele de plata a taxei… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Focarul pandemiei COVID-19, orasul chinez Wuhan, a inceput sa revina treptat la normal in noaptea de marti spre miercuri (16:00 GMT marti), odata cu ridicarea restrictiilor de circulatie impuse pe 23 ianuarie, ca parte a celor aproape 11 saptamani de carantina, informeaza EFE si AFP.Citește…

- Ziarul Unirea Cele mai multe infecții cu COVID-19 (coronavirus) inregistrate intr-o zi in lume. Bilanțul morților a depașit 8.000 de oameni Cele mai multe infecții cu COVID-19 (coronavirus) inregistrate intr-o zi in lume. Bilanțul morților a depașit 8.000 de oameni Focarul de penumonie, inceput in luna…

- Unul din cele 16 spitale din Wuhan, construite in special pentru tratarea bolnavilor de coronavirus, a fost inchis, dupa ce ultimii pacienți au fost externați, a transmis postul national CCTV, citat de Reuters .

- Un copil de 5 ani din provincia chineza Hubei, epicentrul epidemiei de coronavirus, a fost gasit langa bunicul lui mort din pricina coronavirozei. In mediul online a aparut informația ca batranul ar fi decedat de zile bune, iar copilul ar fi supraviețuit cu biscuiți, scrie The Guardian.“Bunicul mi-a…

- Facebook a anunțat ca va elimina postarile care genereaza dezinformare cu privire la coronavirus, fapt care va insemna o adevarata provocare, transmite Reuters, potrivit Mediafax.Focarul de coronavirus a starnit un val de sentimente anti-China la nivel global. Informațiile false s-au raspandit…

- Aceasta repatriere se va face cu acordul autoritatilor chineze si sub supravegherea unei echipe medicale. Dupa sosirea in Franta, persoanele repatriate vor ramane in carantina, intr-un loc inca neprecizat, timp ce 14 zile, perioada de incubatie a virusului.Ministrul francez al sanatatii a estimat ca…

- Autoritatile din China au demarat vineri constructia primului spital pentru pacienti infectati cu noul tip de coronavirus. Lucrarile de constructie urmeaza sa se incheie la data de 3 februarie. Focarul de coronavirus a provocat pana in prezent 41 de decese si a infectat peste 1.300 de persoane…

- In total, 450 de medici si alt personal sanitar al Armatei Populare de Eliberare au ajuns cu avionul la Wuhan (centrul Chinei) pentru a participa la lupta impotriva noului coronavirus, a anuntat sambata agentia Xinhua, preluata de AFP, scrie agerpres.ro.