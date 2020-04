Coronavirus: Mese rezervate la Oktoberfest cu 5.000 de euro, în pofida incertitudinilor ce planează asupra evenimentului Rezervarile de mese la Oktoberfest sunt disponibile pentru suma de 5.000 de euro pe anumite site-uri germane, in pofida incertitudinilor ce planeaza asupra editiei din 2020 a evenimentului, informeaza DPA.



Acest festival organizat in orasul Munchen atrage aproximativ 6 milioane de vizitatori in fiecare an, insa organizatorii sai nu au luat inca o decizie finala legata de o eventuala anulare a evenimentului din cauza pandemiei de coronavirus.



In pofida acestor incertitudini, mese pentru 10 persoane pot fi rezervate pe anumite platforme online contra sumei de 5.000 de euro.

