Un oras turc experimenteaza mesaje virale prin intermediul luminilor de la semafoare, care avertizeaza cetatenii cu privire la indatoririle civice de distantare sociala pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza DPA. In centrul orasului Sakarya, la semafoare se aprinde lumina rosie ca de obicei, dar in plus se vede imaginea unei case si a expresiei "Evde kal", adica "ramaneti acasa" in limba turca. Iar cand se aprinde lumina verde apare si mesajul "Eve git" ("mergeti acasa"). Se presupune ca semafoarele ii face pe oameni sa fie mai constienti de situatia actuala si ii motiveaza…