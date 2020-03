Stiri pe aceeasi tema

- Poliția spaniola din orașelul Algaida a ieșit pe strazi pentru a le aduce un zâmbet pe fețele celor izolați la domiciliu. Ei ies din mașini și încep sa cânte în fața oamenilor care îi aplauda. Poliția din Algaida a ieșit pe strazile orașelului în misiune.…

- Localnicii de pe insula spaniola Mallorca nu se plictisesc in timp ce stau in carantina.Asta deoarece polițiștii din localitatea Algaida știu cum sa le ridice moralul oamenilor.In timp ce patruleaza, oamenii legii nu doar trec pe strazi, ci canta.

- Stefan Mandachi scrie pe Facebook ca ofera gatuit cazare in hotelul sau de patru stele de la marginea municipiului Suceava pentru cadrele medicale care interactioneaza cu pacienti suspecti de coronavirus, fara sa beneficieze in schimb de vreo subventie din partea statului. "Ofer gratuit hotelul pentru…

- Italia este cea mai afectata tara europeana de pandemia de coronavirus, insa italienii izolati in case au gasit o solutie pentru a trece mai usor prin masurile dure impuse: au iesit la balcoane pentru a dansa si canta. Imaginile au devenit virale.Pandemia de coronavirus a facut 250 de victime in ultimele…

- Autoritatile din Buzau au depistat pana acum trei contacti directi ai femeii care a fost confirmata luni seara cu infectie cu coronavirus. Este vorba despre fiul batranei, prietena lui si despre fiul acesteia, elev al Colegiului National B.P.Hasdeu, situatie care a dus la inchiderea scolii cu o zi…

- The Social Democratic Party's (PSD) Congress meeting will take place on 21 March, and, in case the coronavirus crisis escalates, a vide-congress will also be held, PSD Interim Chairman Marcel Ciolacu said on Friday.He mentioned 21 March as the data agreed by the majority of the party colleagues,…

- Potrivit Prefecturii Argeș, in acest moment, 201 de argeșeni sosiți din zonele afectate de coronavirus sunt izolați și monitorizați la domiciliu. Alți opt argeșeni sunt in carantina la București. Nicio persoana nu se afla in centrele de carantina din Argeș. In urma cu puțin timp, al patrulea caz de…

- Cel puțin 213 morți și peste 10 mii de imbolnaviri. Este bilanțul, din acest moment, al epidemiei virale din China. Toate decesele s-au inregistrat acolo. Dar cazuri noi apar in intreaga lume.