Coronavirus: Merkel vede o ''luminiţă slabă'' la capătul tunelului Cancelarul german Angela Merkel a apreciat ca scaderea cazurilor inregistrate de contaminare cu noul coronavirus creeaza motive de optimism prudent, dar a avertizat impotriva "falselor sperante" si relaxarii pripite a restrictiilor, intr-un interviu televizat acordat ntv si RTL, citat vineri de dpa. Potrivit lui Merkel, varful celui de-al doilea val a trecut, numarul noilor infectari scazand, iar in acelasi timp creste numarul celor care se vaccineaza. Totusi, Merkel a admis ca Germania inca nu si-a indeplinit obiectivele pe acest front. Ea a transmis totodata un avertisment, referindu-se la pericolul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

