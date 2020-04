Coronavirus: Merkel, ''foarte preocupată'' de o relaxare a respectării restricţiilor în Germania Cancelarul Angela Merkel a declarat luni ca este ''foarte preocupata'' de o posibila relaxare a germanilor in ceea ce priveste respectarea restrictiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, relateaza AFP. Germania a inceput luni o ridicare partiala a restrictiilor, intre care redeschiderea magazinelor cu mai putin de 800 de metri patrati. Cu toate acestea, raman in vigoare regulile privind adunarile cu mai mult de doua persoane si o distanta minima de 1,5 metri in locuri publice. Liderul german si-a exprimat nemultumirea luni dimineata in timpul unei videoconferinte cu liderii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

