Stiri pe aceeasi tema

- Germania va avea dificultati in a reusi sa administreze toate vaccinurile anti-COVID-19 pe care le va avea disponibile in aprilie, a estimat vineri cancelarul german Angela Merkel, care a avertizat totodata ca din cauza ratei inca ridicate de infectare si mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului…

- BUCURESTI, 6 feb – Sputnik, Doina Crainic. Angela Merkel a avertizat cu privire la pericolul unei relaxari pripite a restrictiilor, in contextul in care Germania inca nu si-a atins obiectivele in contracararea epidemiei, iar noile tulpini ale virusului sunt mai contagioase. Astfel, a indemnat publicul…

- Germania pregateste inasprirea restrictiilor de calatorie pentru a preveni raspandirea noilor mutatii mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2, guvernul cancelarului Angela Merkel intentionand ca pana vineri sa convina un plan in acest sens, fara a mai astepta vreo initiativa comuna in cadrul…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi ca toate eforturile sa se concentreze pe evitarea raspandirii mutatiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, si a insistat ca orice decizie de reactivare a vietii publice trebuie luata cu mare atentie, relateaza agentia…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi ca toate eforturile sa se concentreze pe evitarea raspandirii mutatiilor coronavirusului SARS-CoV-2, pentru a evita un al treilea val epidemic, si a insistat ca orice decizie de reactivare a vietii publice trebuie luata cu mare atentie, relateaza agentia EFE.…

- Cancelarul german Angela Merkel a promis sambata cresterea ritmului campaniei nationale de vaccinare impotriva COVOD-19, transmite dpa. ''A fost un start lent. Cateva sute de oameni au fost vaccinati zilnic la inceput si numarul creste in fiecare zi - ritmul va spori'', a spus Merkel in podcastul…

- Cancelarul german Angela Merkel si vicecancelarul Olaf Scholz, ministru al finantelor, i-au pregatit pe germani pentru eventuala inasprire a actualului lockdown partial, in perspectiva discutiei cu sefii executivelor celor 16 landuri, prevazuta pentru miercuri, transmite DPA. Restaurantele, barurile…

- Liderii federal si de landuri din Germania au convenit luni sa amane pentru 25 noiembrie o decizie privind o noua inasprire a restrictiilor in vederea incetinirii celui de-al doilea val de infectari cu noul coronavirus, a anuntat cancelarul german Angela Merkel, la doua saptamani dupa impunerea unui…