Stiri pe aceeasi tema

- Exista semne ca ritmul de raspandire a coronavirusului incetineste usor in Germania si ultimele date dau ''putina speranta'', dar este prea deveme pentru a relaxa restrictiile impuse in vederea limitarii epidemiei, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs inregistrat, relateaza…

- Cancelarul german Angela Merkel a iesit vineri din carantina de 14 zile la domiciliul sau din Berlin si a revenit la birou, dupa trei teste negative la noul coronavirus, a anuntat vineri purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Seibert, transmite AFP. "Cancelarul se intoarce astazi la locul…

- Cancelarul german Angela Merkel a transmis miercuri seara, intr-un discurs televizat, ca este necesara respectarea masurilor impuse de autoritati, argumentand ca Germania se confrunta cu cea mai mare provocare de dupa al II-lea Razboi Mondial. Angela Merkel a indemnat cetatenii sa respecte distanta…

- Cancelarul german Angela Merkel a cerut joi anularea in Germania a ''evenimentelor care nu sunt necesare'' si la care ar urma sa participe mai putin de 1.000 de persoane, recomandare ce are ca scop oprirea raspandirii noului coronavirus, relateaza AFP. "Contactele sociale…

- Cancelarul german Angela Merkel s-a declarat pregatit, miercuri, sa revina asupra regulei sacrosancte a unui deficit public zero in Germania, in infruntarea epidemiei noului coronavirus, relateaza AFP potrivit news.ro.”Este vorba despre o situatie extraordinara, vom face ceea ce este necesat…

- Cotidianul german Bild relateaza ca, in momentul in care Angela Merkel a expus aceste cifre, intreaga sala a fost cuprinsa de liniste. Pana in momentul de fata, Germania a inregistrat 1400 de cazuri de coronavirus, dintre care, doup persoane au decedat. Merkel a continuat prin a anunta…

- Cancelarul federal al Germaniei, Angela Merkel, este hotarata sa previna repetarea crizei refugiatilor in Europa, care a inregistrat punctul sau culminant in 2015, informeaza dpa. "2020 nu este 2015", a spus Merkel in timpul forumului economic de la Berlin la care participa si premierul…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au confirmat ca gazoductul Nord Stream 2 va începe sa funcționeze, în ciuda sancțiunilor anuntate de Statele Unite, potrivit postului Deutche Welle, citat de Mediafax.„Sper ca pâna la sfârșitul acestui…