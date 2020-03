Coronavirus: Măsurile de urgenţă nu trebuie să servească la ''zdrobirea disidenţei'' (experţi ai ONU) Peste 15 experti in drepturile omului ai ONU au cerut luni ca masurile de urgenta adoptate de tari in lupta impotriva coronavirusului sa nu fie folosite pentru a "zdrobi disidenta", cerand abrogarea lor acolo unde epidemia este in declin, relateaza AFP.



"Recunoscand in acelasi timp gravitatea crizei sanitare actuale si ca utilizarea de puteri de urgenta este permisa de dreptul international ca raspuns la amenintari importante, le reamintim urgent statelor ca orice raspuns de urgenta la coronavirus sa fie proportional, necesar si nediscriminatoriu", au declarat acesti experti independenti,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

