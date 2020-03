Stiri pe aceeasi tema

- Masurile de izolare impuse pentru 60 de milioane de italieni de aproape trei saptamani vor fi ''prelungite cel putin pana la Paste'', a anuntat luni seara ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, relateaza AFP.''In cursul reuniunii Comitetului stiintific si tehnic din aceasta dimineata,…

- , Premierul Ludovic Orban va efectua luni dimineata al doilea test privind noul coronavirus, iar, in cazul in care rezultatul va fi negativ, prim-ministrul va incheia perioada de izolare de 14 zile, a anuntat Guvernul. "Prim-ministrul Ludovic Orban va efectua in cursul diminetii de luni, 23 martie a.c.,…

- ”Va amintesc ca faza de maxima transmitere contagioasa este de la pacienții simptomatici”, a spus azi la conferința de presa Victor Costache, explicand jurnaliștilor de ce nici el și nici premierul Ludovic Orban, care și-au anunțat izolarea, nu sunt un pericol real pentru cei din jur. De fapt, o analiza…

- Acesta a explicat ca la nivel mondial au fost dezvoltate patru scenarii privind evolutia epidemiei de coronavirus, iar scenariul care corespunde Romaniei este cel mai putin riscant, deoarece avem mai putin de 20 de cazuri de infectie cu coronavirus. „In scenariul 1, cu sub 20 de pacienti, nu se pune…

- Ministrul italian al Sanatatii, Roberto Speranza, a declarat in timpul unei conferinte de presa ca specialistii de la Institutul Spallanzani din Roma „au izolat virusul”, potrivit presei din Peninsula.

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat joi ca epidemia declansata de noul tip de coronavirus aparut în China constituie acum o urgența de sanatate publica la nivel internațional, în condițiile în care maladia s-a extins în cel puțin 18 țari.Tedros Adhanom Ghebreyesus,…