Coronavirus: Măsurile de izolare nu opresc braconajul, avertizează un ONG Braconajul speciilor pe cale de disparitie ar putea creste pe masura ce atentia guvernelor este indreptata catre gestionarea epidemiei de coronavirus si a masurilor de izolare, a avertizat miercuri ONG-ul Wildlife Justice Commission, relateaza AFP. "Exista o ingrijorare semnificativa ca braconajul ar putea sa creasca in perioada masurilor restrictive, retelele criminale profitand de inchiderea parcurilor, de patrularea redusa in ariile protejate sau de faptul ca resursele dedicate aplicarii legii sunt concentrate pe probleme legate de COVID-19", a avertizat organizatia. Confiscari semnificative… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile sanitare canadiene au avertizat impotriva utilizarii medicamentelor antimalarice clorochina si hidroxiclorochina pentru prevenirea infectiilor cu noul coronavirus sau tratarea acestora, potrivit France Presse. "Clorochina si hidroxiclorochina pot duce la efecte secundare grave. Aceste medicamente…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat marți ca ridicarea masurilor de izolare impuse pentru a opri raspandirea coronavirusului trebuie facuta gradual, iar daca restricțiile sunt relaxate prea devreme, ne vom confrunta cu un nou val de infecții, relateaza Reuters. Masurile de izolare s-au…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat luni ca relaxarea masurilor nu inseamna finalul pandemiei si directorul Tedros Adhanom a anuntat ca peste 600 de spitale din lume ar putea inscrie pacienti in studii clinice pentru medicamente impotriva Covid-19, potrivit news.ro.In conferinta de…

- Aproape 900.000 de spanioli si-au pierdut locurile de munca dupa introducerea masurilor de izolare, menite sa opreasca raspandirii pandemiei de coronavirus, la mijlocul lunii martie, arata datele sistemului de securitate sociala publicate joi, transmite Reuters, citat de agerpres.ro.

- Imagini Facebook I. Liviu Cu 7 cazuri confirmate, 1 deces și 40 de gospodarii in care sunt Post-ul CORBII MARI Covid-19: Romii din Grozavești iau in ras masurile de izolare, deși localitate e focar de coronavirus (VIDEO) apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In Maramures, structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne au efectuat 130 de misiuni, in sistem integrat, pentru mentinerea ordinii publice la unitatile spitalicesti, depistarea persoanelor care se sustrag masurilor stabilite de izolare la domiciliu, fluidizarea circulatiei rutiere si…

- Tarile care au impus masuri de carantina sau de izolare pentru prevenirea raspandirii noului coronavirus trebuie sa se foloseasca de aceasta perioada de timp pentru a gasi si pentru a ataca virusul, conform unui anunt facut miercuri de Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. ‘Sa le…

- Masurile de carantina impotriva propagarii noului tip de coronavirus in regiunea italiana Lombardia si in alte parti din nordul Italiei ar trebui extinse si la restul tarii, a declarat liderul opozitiei Matteo Salvini, informeaza luni dpa. "Trebuie sa protejam tara prin extinderea masurilor de urgenta…