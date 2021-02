Activitatea cu publicul a restaurantelor si a cafenelelor in interiorul cladirilor este din nou interzisa in Alba Iulia, dupa ce rata de infectare a depasit 3 la 1.000 de locuitori, ajungand la 3,36.



Aceasta masura a fost luata miercuri de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Alba.



Astfel, incepand de joi vor fi permise doar prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si a bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective.



In ceea ce priveste activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul…