Coronavirus: Măştile se transformă într-un accesoriu cool în vremea pandemiei de coronavirus (reportaj) In saptamanile care au trecut de la declararea pandemiei de coronavirus, umila masca medicala s-a transformat, pentru foarte multi americani, intr-un accesoriu cool, la moda, transmite miercuri Reuters.



Disponibila acum intr-o multime de stiluri si cu fel de fel de imprimeuri, mastile tind sa inlocuiasca tricourile ca modalitate de a transmite un mesaj despre tine catre cei din jur si sunt afisate cu mandrie de diferite categorii sociale, de la pompieri la jucatorii de baschet si de la rebelii iubitori ai muzicii punk pana la mult mai placizii iubitori de pisici.



"Oamenii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

