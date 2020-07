Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de locuitori din nordul si vestul metropolei Melbourne au primit marti ordinul de a ramane in izolare la domiciliu pentru a tine sub control epidemia de coronavirus, care se manifesta in al doilea oras ca marime din Australia, informeaza AFP.Statul Victoria a identificat incepand…

- Lenuta Buta a decedat la Iasi dupa ce a fost infectata cu covid19 in timp ce trata zeci de paceinti internati in sectia unde lucra. In varsta de 46 de ani si fara alte afectiuni, asistenta a dezvoltat o forma severa a bolii, care i-a afectat foarte tare plamanii. Desi initial a fost catalogat ca…

- Numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a crescut cu 119, ajungand la 19.517. Dintre persoanele care au fost confirmate pozitiv cu COVID-19, 13.526 s-au vindecat. Bilanțul deceselor a ajuns la 1.288.

- Moartea altor noua persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, a fost raportata marți seara, anunța Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Bilanțul național a ajuns astfel la 1.288. In urma datelor transmise de Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), GCS a transmis…

- Trei noi decese au fost confirmate in randul persoanelor infectate cu noul coronavirus. Este vorba despre trei femei din Hunedoara și Suceava, cu varste cuprinse intre 45 și 73 de ani. Bilanțul național a ajuns la 1.144. Deces 1.142 – Femeie, 73 ani, județ Hunedoara. Data confirmare: 13.05.2020 Data…

- Inca sase persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati ajungand la 864, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre doua femeie si patru barbati cu varste cuprinse intre 52 si 86 de ani. * Deces 859 – Barbat, 52 ani, judet Vrancea. Data confirmare:…

- Autoritațile au anunțat, sambata la pranz, faptul ca alte 11 persoane confirmate la testarea COVID-19 au decedat, ceea ce inseamna ca totalul deceselor la nivel național a ajuns la 755. Trei dintre victimele care au murit erau din județul Bacau, alte trei din județul Brașov, din cate reiese din informarea…

- Pana astazi, 24 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 10.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 2.817 au fost declarate...