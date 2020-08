Coronavirus: Masca, obligatorie la Paris începând de luni, pentru cei trecuţi de 11 ani Purtarea mastii va fi obligatorie de luni în unele zone foarte frecventate din Paris si regiunea pariziana, au anuntat sâmbata într-un comunicat autoritatile locale, citate de AFP si Reuters, preluate de Agerpres. "Toti indicatorii arata ca virusul circula din nou mai activ în regiune", se adauga în comunicatul care nu detaliaza zonele unde va fi obligatorie masca, inclusiv afara.



Aceste zone ar urma sa fie detaliate separat si revizuite cu regularitate.



Purtarea mastii va fi obligatorie pentru adulti si pentru copiii mai mari de 11 ani

Sursa articol: hotnews.ro

