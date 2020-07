Coronavirus: Masca, obligatorie de săptămâna viitoare în spaţiile publice închise în Franţa (premier) De saptamana viitoare, Franta va reintroduce portul obligatoriu al mastii in toate spatiile inchise care primesc public, in special magazinele, a anuntat premierul joi in Senat, potrivit France Presse.



"Aveam in vedere o intrare in vigoare a acestor dispozitii de la 1 august", a amintit premierul. "Am inteles ca acest termen pare tardiv si decretul va intra deci in vigoare saptamana viitoare", a indicat el in cadrul declaratiei sale de politica generala in fata senatorilor.



"Portul mastii constituie, impreuna cu respectarea distantei fizice, masuri de prevenire si de protectie… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

