Premierul italian Mario Draghi a anuntat vineri ca va fi vaccinat cu AstraZeneca, dupa suspendarea acestuia cateva zile din cauza unor tulburari rare si grave de coagulare la unele persoane vaccinate, fara o legatura dovedita cu serul, noteaza AFP. "Nu am facut inca o rezervare, dar grupul meu de varsta se numara printre cei eligibili pentru a primi vaccinul si da, voi face AstraZeneca, fiul meu l-a primit alaltaieri in Marea Britanie, deci nu exista absolut nicio preventie, nicio indoiala", a declarat Mario Draghi, 73 de ani, in fata presei la Roma. Alaturi mai ales de Germania, Franta si Spania,…