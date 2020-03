Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a anuntat marti ca va reinnoi automat vizele pentru angajatii straini din sistemul de sanatate, fara taxa, pentru a garanta ca se pot concentra pe lupta impotriva pandemiei de coronavirus, relateaza agenția Reuters, preluata de Agerpres.

- Aproximativ un medic din patru din Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii se afla in autoizolare sau este bolnav, a declarat luni presedintele Colegiului Regal al Medicilor (RCP), profesorul Andrew Goddard.

- Sistemul de sanatate al Germaniei s-ar putea confrunta cu dificultati similare celor experimentate de Italia daca epidemia de coronavirus din tara se va inrautati, a declarat duminica pentru Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) seful Institutului Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, citat de Reuters,…

- Presedintele Frantei Emmanuel Macron a promis miercuri ca va investi "masiv" in sistemul de sanatate publica, sistem aflat in pragul colapsului din cauza pandemiei de coronavirus ce a provocat deja 1.331 de morti in randul francezilor, transmite Reuters. "Odata ce aceasta criza se va termina, un plan…

- Guvernul britanic a solicitat sprijinul a 250.000 de persoane voluntare pentru a ajuta serviciul de sanatate sa faca fata pandemiei de coronavirus.Secretarul penru Sanatate, Matt Hancock, a spus ca studentii in ultimul an la medicina si asistentele medicale vor fi mutati in prima linie a Serviciului…

- Mai mult de 158.000 de persoane s-au inscris pana acum ca voluntari pentru a ajuta Serviciul National de Sanatate (NHS) al Marii Britanii sa lupte impotriva epidemiei provocate de noul coronavirus, a anuntat postul ITV, preluat miercuri de Reuters și agerpres.ro.

- Oamenii de stiinta de la universitatea britanica Oxford au inceput un studiu clinic pentru a investiga efectele unui medicament pentru HIV si a unui medicament cu steroizi la pacientii de COVID-19 din Marea Britanie, potrivit Reuters, scrie Mediafax.Primii pacienti au fost deja inscrisi pentru…

- Guvernul a transmis miercuri, pe pagina de socializare a instituției, ca este recomandat paracetamolul in cazul pacienților infectați cu coronavirus și ca este neclar daca ibuprofenul (prezent in Nurofen, de exemplu) face rau.„Specialiștii Organizației Mondiale a Sanatații sunt in proces de…