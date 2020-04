Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul german de externe, Heiko Maas, a criticat Statele Unite pentru reactia prea lenta la epidemia de coronavirus, intr-un interviu pentru revista Der Spiegel difuzat vineri catre presa, inainte de publicare. Reuters apreciaza ca declaratiile sefului diplomatiei de la Berlin sunt inca un indiciu…

- Potrivit sursei citate, lui Johnson, spitalizat in cursul zilei de duminica, i se administreaza in prezent oxigen prin mijloace standard, nu cu ajutorul altor dispozitive de asistenta respiratorie, așa cum s-a vehizulat in mass media.Purtatorul sau de cuvant susține ca premierul britanic nu a avut nevoie…

- Ministrul de externe britanic, Dominic Raab, va conduce Marea Britanie atat timp cat premierul Boris Johnson se afla la terapie intensiva (ATI) si orice decizie cu privire la ridicarea restrictiilor de izolare pentru limitarea raspandirii coronavirusului nu va intarzia sa fie luata, a declarat marti…

- Exista semne ca ritmul de raspandire a coronavirusului incetineste usor in Germania si ultimele date dau ''putina speranta'', dar este prea deveme pentru a relaxa restrictiile impuse in vederea limitarii epidemiei, a declarat vineri cancelarul german Angela Merkel intr-un discurs inregistrat, relateaza…

- Varful crizei cauzate de COVID-19 in Regatul Unit va fi atins in cateva saptamani, putin mai devreme decat s-a crezut initial, a anuntat vineri ministrul sanatatii britanic Matt Hancock, potrivit Reuters. ''Simularile sugereaza ca acest varf va fi putin mai devreme decat se credea,…

- Ministrul britanic de externe Dominic Raab le-a cerut marti concetatenilor sai sa renunte in urmatoarele 30 de zile la orice calatorie in strainatate care nu este necesara, pentru a preveni extinderea epidemiei de coronavirus si pentru a nu risca sa ramana blocati in alte tari ca urmare a masurilor…

- Ministrul propus al Sanatatii, Victor Costache, a anuntat miercuri, in comisiile reunite din Parlament, ca autoritatile romane vor primi, ce tarziu pe 12 martie, noi stocuri de dezinfectanti si materiale sanitare necesare gestionarii cazurilor de coronavirus, Costache spunand ca Romania este una dintre…