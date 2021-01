Stiri pe aceeasi tema

- ”Franta are probabil nevoie de un nou lockdown din cauza transmiterii comunitare a mutatiilor mai contagioase ale coronavirusului SARS-CoV-2”, a declarat la postul BFM TV consilierul stiintific principal al guvernului de la Paris, Jean-Francois Delfraissy, relateaza agentia Reuters, citata de Agerpres.…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile britanice au revenit cu informatii suplimentare privind data de intrarea in vigoare a noilor conditii de intrare in Marea Britanie si privind cerintele in cazul testarii pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2. Noile masuri se vor aplica doar…

- Danemarca a anunțat ca a inregistrat primul caz de infectare cu noua varianta a coronavirusului extrem de contagioasa descoperita in Africa de Sud, precum si o crestere a numarului de infectari cu tulpina foarte transmisibila B117 identificata initial in Marea Britanie. Institutul national de serologie…

- Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient și impotriva noilor tulpini de coronavirus, una dintre care a fost depistata in Marea Britanie. Despre aceasta anunta compania Pfizer, in baza testelor sale de laborator.

- Expertul britanic Jeremy Farrar, consilier științific al guvernului de la Londra, nu crede intr-o intoarcere rapida la normalitate, in ciuda debutului campaniei de vaccinare. Intr-un interviu acordat revistei germane Der Spiegel, el avertizeaza ca odata cu apariția noilor versiuni ale virusului, mai…

- Alte 815 noi cazuri de coronavirus au fost confirmate in Republica Moldova. Despre aceasta anunța Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 140.250. Din numarul total de cazuri, 5 cazuri sint de import (Marea Britanie-2,…

- Marea Britanie, Germania, Spania si alte tari ar trebui sa adopte o saptamana de lucru de patru zile pentru a-si ajuta economiile sa-si revina de pe urma pandemiei de coronavirus, potrivit unui grup de politicieni de stanga si reprezentanti ai sindicatelor din intreaga Europa, transmite Mediafax. O…

