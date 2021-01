Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de locuitori ai Uniunii Europene au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19. Danezii, germanii si italienii sunt pe primele locuri, potrivit unui bilant stabilit miercuri de AFP. De la inceputul campaniei de vaccinare in UE, la sfarsitul lunii decembrie, cel putin 1,1 milioane de…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari. ”Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat peste 1,1 milioane de oameni…

- Marea Britanie este necesar sa vaccineze doua milioane de persoane saptamanal, cu scopul de a evita un al treilea val al epidemiei covid-19, conchide London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), o universitate londoneza, intr-un studiu, relateaza Reuters. Peste 71.000 de morti din cauza covid-19…

- Marea Britanie trebuie sa vaccineze doua milioane de persoane pe saptamana pentru a evita un al treilea val al pandemiei, este concluzia unui studiu realizat de London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM), informeaza Reuters. Marea Britanie a inregistrat peste 71.000 de decese cauzate de…

- Distribuția comenzii inițiale de 200 de milioane de doze din vaccinul anti-Covid dezvoltat de companiile Pfizer și BioNTech se va incheia, in Uniunea Europeana, in luna septembrie, a declarat luni un purtator de cuvant al Comisiei Europene, informeaza Hotnews, care citeaza Reuters. ”Distribuția tuturor…

- Marea Britanie a anunțat miercuri dimineața ca a aprobat administrarea vaccinului dezvoltat de Pfizer/BioNTech și ca inocularea va incepe saptamana viitoare... The post Marea Britanie, prima țara din lume care aproba vaccinul Pfizer/BioNTech. Vor fi 40 de milioane de doze, iar vaccinarea incepe saptamana…

- Pandemia a facut ravagii nu numai printre printre cei care au contractat virusul. Exemplul Marii Britanii este elocvent. Peste 4 milioane de pacienți au ajuns sa aștepte fara speranța operații și tratamente de rutina, din cauza supraaglomerarii unitaților medicale.