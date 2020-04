Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat, sambata, un consilier guvernamental, potrivit caruia trebuie mai intai sa incetineasca ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus și sa fie pus la punct un sistem de testare intensa, noteaza…

- Marea Britanie nu-si va inlatura probabil restrictiile de izolare inainte de sfarsitul lunii mai, a declarat sambata un consilier guvernamental, potrivit caruia ritmul de propagare al epidemiei de coronavirus trebuie mai intai sa se incetineasca si o politica intensiva de

- Coreea de Nord nu are cazuri de infectare cu noul coronavirus, a declarat pentru AFP un important responsabil medical de la Phenian, intr-un moment in care unele tari se indoiesc de absenta contaminarilor cu COVID-19 pe acest teritoriu.

- Karren Brady, vicepreședinta clubului West Ham, este unul dintre conducatorii englezi care ar vrea anularea sezonului. Tot mai multe cazuri de coronavirus in Marea Britanie, in special in Anglia. Un club care ar putea fi lovit este West Ham United. In materialul sau din The Sun, vicepreședinta clubului…

- Mai exact, barbatul se afla in izolare de 11 zile și deși mai avea 3 zile de stat din cele 14 impuse a decis sa plece in alta localitate. Cei izolați la domiciliu sunt monitorizați de reprezentanții Direcției de Sanatate Publica prin telefon, cum se face, de altfel, la nivelul intregii țari. Nu exista…

- Justin Trudeau, prim-ministrul Canadei, a intrat in auto-izolare, dupa ce soția lui a inceput sa prezinte simptome de gripa. Sophie Gregoire Trudeau s-a intors recent de la o convenție care avusese loc in Marea Britanie.