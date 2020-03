Stiri pe aceeasi tema

- Insula Paștelui care are numele oficial Rapa Nui, aflata la 3.510 de kilometri de Chile, țara de care aparține, a intrat in carantina. Autoritațile locale au anunțat un al doilea caz, fara a oferi insa detalii. Dupa aceasta situație toți turiștii au fost evacuați, iar compania Latam, singura…

- Ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock, a anuntat vineri pe Twitter ca a fost la randul sau testat pozitiv cu coronavirus si ca s-a autoizolat acasa, avand simptome usoare, relateaza Reuters si dpa. "Am fost sfatuit de medici sa ma testez pentru coronavirus. Rezultatul este pozitiv",…

- "Am fost testat pozitiv. Din fericire, simptomele sunt usoare, voi lucra de acasa, sunt in autoizolare. Este vital sa urmam sfaturile NHS si sa salvam vieti”, a scris ministrul Sanatatii din Marea Britanie, Matt Hancock. Following medical advice, I was advised to test for #Coronavirus.I‘ve…

- Presa din Marea Britanie titreaza in regim de Breaking News faptul ca Boris Johnson are coronavirus. Premierul britanic a fost testat pozitiv si anunt a fost facut public.Acest lucru se intampla dupa ce si Printul Charles a fost depistat pozitiv in urma cu cateva zile.Alexander Boris de Pfeffel Johnson…

- Boris Johnson a explicat intr-un clip scurt ca in ultimele 24 de ore a resimtit simptpme slabe si s-a simtit destul de obosit, astfel ca a facut testul pentru coronavirus, care a relevat ca este infectat cu Covid-19. Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive…

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, a anunțat vineri guvernul, citat de The Guardian. Chiar șeful guvernului a confirmat informația pe Twitter. Downing Street a anunțat, vineri, ca premierul Boris Johnson este infectat cu noul coronavirus și ca lucreaza…

- Un profesor britanic care s-a aflat saptamana aceasta in Downing Street dupa ce l-a convins pe premierul Boris Johnson sa inaspreasca raspunsul Marii Britanii la epidemia de coronavirus s-a autoizolat dupa ce a dezvoltat tuse uscata persistenta si febra, informeaza miercuri Reuters.

- Neil Ferguson a elaborat un raport care arata ca strategia relaxata a Marii Britanii in lupta cu coronavirusul ar putea produce sute de mii de morți. Acum, Ferguson este in autoizolare, dupa ce a dezvoltat febra și tuse persistenta, scrie Reuters.Neil Ferguson, profesor de biologie matematica la Imperial…