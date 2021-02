Coronavirus: Marea Britanie a vaccinat peste 15 milioane de persoane

Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a depasit pragul de 15 milioane de persoane vaccinate impotriva COVID-19, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii,

- Peste 15 milioane de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Marea Britanie pana duminica, astfel ca guvernul si-a indeplinit obiectivul de a vaccina cele mai vulnerabile categorii pana la mijlocul lunii februarie, au anuntat duminica premierul Boris Johnson si ministrul Sanatatii, Matt…

- De la debutul campaniei de vaccinare in masa din Regatul Unit al Marii Britanii au fost vaccinate aproximativ doua milioane de persoane. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, la BBC…

- Marea Britanie a vaccinat pana acum aproximativ doua milioane de persoane impotriva Covid-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. “In ultima saptamana am vaccinat mai multi oameni decat in toata luna decembrie, astfel ca acceleram procesul”, a afirmat Hancock la…

- Peste 1,3 milioane de persoane au fost deja vaccinate impotriva COVID-19 in Regatul Unit, a anuntat premierul Boris Johnson marti, in ziua in care aceasta tara a intrat intr-un nou lockdown si a atins un nou record zilnic de infectari, anunța AGERPRES. ''Pana in aceasta dupa-amiaza am vaccinat…

- Franta va incepe programul de vaccinare anti-COVID-19 duminica, 27 decembrie, a anuntat luni pe Twitter ministrul francez al sanatatii Olivier Veran, transmite Reuters. Programul francez de vaccinare va debuta cu membrii cei mai vulnerabili ai populatiei cum sunt varstnicii, a mentionat Veran. El a…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat ieri ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters, citata de Agerpres. „Se simte bine, este plin de energie”, a spus Hancock…

- Premierul britanic Boris Johnson se simte bine dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-19 si va conduce guvernul prin ZOOM din autoizolare, a declarat luni ministrul Sanatatii, Matt Hancock, potrivit Reuters. "Se simte bine, este plin de energie", a spus Hancock pentru Sky News.…