Stiri pe aceeasi tema

- Noile cazuri de COVID-19 in Europa s-au dublat in cinci saptamini, depasind pragul de 10 milioane de imbolnaviri, potrivit unui bilant al Reuters publicat duminica. Luna trecuta, atit America Latina, cit si Asia au raportat peste 10 milioane de cazuri totale in regiunile lor. Statele Unite singure au…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, simbata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres. In ultimele 24 de ore, au…

- Marea Britanie a depasit un milion de cazuri de nou coronavirus, cu 1.011.660 de cazuri depistate, a anuntat guvernul, sambata, cu putin timp inainte de o conferinta de presa a premierului Boris Johnson pentru a dezvalui strategia sa de combatere a bolii, transmite Agerpres.

- Pragul de 41 de milioane de cazuri de infectari cu COVID-19 in lume a fost depașit, miercuri, in timp ce numarul deceselor a trecut de 1.130.000, noteaza site-ul worldometers.info.Conform datelor centralizate pana miercuri dimineața, in intreaga lume au fost inregistrate 41.091.116 cazuri de COVID-19.Statele…

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP. In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea lunii mai. Dintre cele peste…

- Europa, care se confrunta cu al doilea val al pandemiei, a depasit pragul de 250.000 de decese cauzate de coronavirus, conform unui bilant prezentat de AFP, potrivit news.ro.In ultimele sapte zile, in Europa s-au raportat peste 8.000 de decese, cel mai dur bilant saptamanal de dupa jumatatea…

- Europa a depașit pragul de 4 milioane de cazuri de COVID-19. Rusia conduce topul tarilor cu cele mai multe infectari. Peste patru milioane de europeni au fost infectați pana acum cu noul coronavirus, anunța AFP pe Twitter. In total au fost inregistrate peste 4.006.077 cazuri in Europa, iar in topul…

- Potrivit raportarii de diminica, 23 august, au fost confirmate 961 de noi infecții. In ultimele 24 de ore, au fost inregistrate 39 de decese - 21 barbați și 18 femei, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.