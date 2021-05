Coronavirus: Marea Britanie a aprobat vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de Johnson & Johnson

Marea Britanie a aprobat vineri vaccinul monodoza dezvoltat impotriva noului coronavirus de Janssen, filiala a grupului farmaceutic american Johnson & Johnson, adaugand astfel un al patrulea ser in arsenalul sau de lupta impotriva pandemiei de COVID-19, a anuntat ministrul britanic al Sanatatii, relateaza AFP. Aprobat vineri de Agentia de reglementare a medicamentelor si a produselor medicale din Marea Britanie (MHRA), acest vaccin se alatura celor produse de Pfizer-BioNTech, AstraZeneca si Moderna - care necesita administrare in doua doze -, deja utilizate in Marea Britanie. Intr-un mesaj publicat…