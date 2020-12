Coronavirus Maramureș: 79 de noi cazuri și rata de infecare în scădere Conform informațiilor primite de la Grupul de Comunicare Strategica, in județul Maramureș in ultimele 24 de ore s-au descoperit 79 de noi imbolnaviri cu noul coronavirus. De la inceputul pandemiei in județul Maramureș s-au descoperit 8.866 de persoane infectate cu COVID-19. La ora actuala rata de infectare in județ a scazut la 2.2 la mia de locuitori. In ultimele 24 de ore s-au inregistrat 3 noi decese, numarul acestora ajungand acum la un total de 313 de persoane de la debutul pandemiei. Autoritațile județene și locale fac apel la populație sa poarte masca și sa țina cont de toate indicațiile… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

