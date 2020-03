Coronavirus/ MApN: Aproape 1.200 de militari au acţionat pentru sprijinul autorităţilor, în ultimele 24 de ore Aproximativ 1.200 de militari si 366 mijloace tehnice au actionat in Bucuresti si in tara, in ultimele 24 de ore, in 164 misiuni de intarire a prezentei si asigurarea fluidizarii traficului la punctele de trecere a frontierei, patrulare in comun cu fortele MAI, transport echipamente medicale si alte materiale, instalare corturi pentru triaj epidemiologic si transport persoane.



De la inceputul aplicarii masurilor pentru limitarea raspandirii COVID-19, MApN a sprijinit autoritatile centrale si locale printr-un numar de 350 misiuni, la care au participat 2.537 militari si 746 mijloace…

Sursa articol: agerpres.ro

