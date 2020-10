Coronavirus: Manila anulează populara procesiune dedicată statuii ''Nazarineanul Negru'' de teama contagierilor Primaria din Manila, capitala statului Filipine, a anuntat vineri ca anuleaza populara procesiune dedicata statuii "Nazarineanul Negru", reprezentandu-l pe Iisus, una dintre cele mai ample sarbatori catolice din lume, pentru a evita aglomerarile in contextul pandemiei de COVID-19, relateaza vineri EFE.



Este pentru prima data cand acest eveniment, organizat incepand din secolul al XVII-lea si care reuneste milioane de credinciosi in data de 9 ianuarie, va fi anulat. "Sa evitam defilari si procesiuni cat timp exista o pandemie. Pot pune in pericol viata credinciosilor", a anuntat primarul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

