Stiri pe aceeasi tema

- In Romania au fost confirmate, pana acum, 19.398 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din surse oficiale. In total, in Romania au murit 1.288 de persoane infectate cu coronavirus. Primul caz de coronavirus confirmat pe teritoriul țarii a fost anunțat la…

- Ziarul Unirea OFICIAL| 127 de cazuri noi de coronavirus in Romania. Bilanțul total ajunge la 17.712 de imbolnaviri și 1.159 de persoane decedate din cauza COVID-19 In Romania au fost confirmate, pana acum, 17.712 de infecții cu coronavirus. Autoritațile fac apel la populație sa se informeze doar din…

- Premierul Benjamin Netanyahu a anuntat, intr-o interventie televizata, noi masuri de relaxare a restrictiilor impuse ca urmare a pandemiei COVID-19, care privesc, printre altele, suspendarea restrictiilor de miscare pentru cetateni, informeaza AFP si dpa, titrate de Agerpres. Pana in prezent israelienii…

- Inca cinci persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 646, a anuntat cu putin timp in urma Grupul de Comunicare Strategica. Este vorba despre cinci barbati, cu varste cuprinse intre 48 si 82 de ani. Numarul total al imbolnavirilor a ajuns la…

- Premierul britanic Boris Johnson a anunțat ca va prezenta, zilele urmatoare, un plan pentru ridicarea restricțiilor impuse din cauza pandemiei de coronavirus, transmite Reuters. Acesta a mulțumit...

- Un artist francez recunoscut pentru graffiti-urile sale de mari dimensiuni realizate pe iarba, care se vad cel mai bine de la inaltime, si-a prezentat duminica cea mai recenta creatie, in Alpii Elvetieni, avand o tematica legata de pandemia de COVID-19 si infatisand o fetita care priveste spre orizont,…

- Guvernul Frantei evalueaza diverse scenarii privind relaxarea restrictiilor de circulatie implementate in cadrul eforturilor de contracarare a epidemiei de coronavirus, scrie agerpres.ro.Guvernul de la Paris "lucreaza la diverse scenarii pentru iesirea din starea de blocare a deplasarilor",…

- Autoritatile au interzis de duminica, în contextul prevenirii unei raspândiri a coronavirusului în România, activitatile publice la care participa mai mult de 1.000 de persoane, fie într-o incinta, fie în aer liber, publice sau private, a anuntat seful Departamentului…