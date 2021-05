Stiri pe aceeasi tema

- Delegatiile Romaniei si Maltei au fost informate ca nu vor putea participa la ceremonia de deschidere Eurovision 2021, din cauza aparitiei unor cazuri Covid in hotelul unde sunt cazate, a transmis Televiziunea publica. In urma testarilor periodice care au loc la Rotterdam Ahoy,…

- Bilanț negru al persoanelor confirmate cu Covid-19, care au murit in Romania, in 24 de ore. Sunt raportate 237 de decese, cel mai mare de pana acum, de la debutul pandemiei. La nivel național au fost confirmate 2.031 de cazuri noi de coronavirus. Numarul pacienților aflați la ATI este de 1.432.

- Nimeni nu este mai norocos decat cel care crede in norocul sau, iar șansa a facut ca Roxen sa fie al 13-lea artist care va urca pe scena de la Rotterdam, in prima semifinala a evenimentului. Ordinea de intrare...