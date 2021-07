Coronavirus: Malta îşi redeschide frontierele pentru persoanele nevaccinate, carantină obligatorie (oficial) Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. ‘Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina’, a indicat marti seara guvernul maltez. Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a anuntat ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati, sperand sa stopeze cresterea numarului de infectari… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Malta a renuntat marti la inchiderea frontierelor pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, cu cateva ore inainte de intrarea in vigoare a acestei masuri anuntate la 9 iulie, in schimb impunand acestora o perioada de carantina, noteaza AFP. "Persoanele care ajung in Malta fara a fi…

- „Persoanele care ajung in Malta fara a fi in posesia unui certificat de vaccinare vor fi obligate sa treaca printr-o perioada de carantina”, a indicat marti seara guvernul maltez.Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a anuntat ca isi inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati,…

- Vineri, 9 iulie, Malta a a anunțat ca le va cere tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19 inainte de a intra in țara. Masura trebuia sa intre in vigoare de maine, 14 iulie, insa marți seara, guvernul a anunțat ca renunța sa o mai aplice, impunand, in schimb, turiștilor o…

- Comisia Europeana vrea sa convinga Malta sa revina asupra deciziei de a-si inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, a indicat luni comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, transmite AFP. Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care…

- Comisia Europeana vrea sa convinga Malta sa revina asupra deciziei de a-si inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19, a indicat luni comisarul european pentru justitie, Didier Reynders, transmite AFP. Malta a devenit vineri prima tara din Uniunea Europeana care a…

- Decizia Maltei de a-si inchide frontierele pentru calatorii nevaccinati impotriva COVID-19 'contravine regulilor europene', a regretat duminica secretarul de stat francez pentru afaceri europene, Clement Beaune, facand apel la autoritatile malteze sa accepte pasaportul sanitar comunitar.…

- Israelul va inaspri din nou regulile pentru calatorii care intra in tara, din data de 16 iulie acestia fiind obligati sa se izoleze pana la primirea unui rezultat negativ la testul de coronavirus, o masura luata din cauza cresterii numarului de infectari, transmite vineri dpa. Toate persoanele…

- Malta le va cere incepand de saptamana viitoare tuturor calatorilor sa prezinte dovada vaccinarii impotriva COVID-19, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, in contextul cresterii numarului de cazuri de coronavirus, relateaza dpa si AFP. Dovada vaccinarii va fi obligatorie incepand cu…