Coronavirus: Mall-urile din Indonezia s-au redeschis exclusiv pentru cei vaccinaţi Mall-urile din Jakarta s-au redeschis in aceasta saptamana doar pentru persoanele vaccinate impotriva noului coronavirus, transmite vineri Reuters.



Indonezia aplica inca o serie de restrictii antipandemice, iar mall-urile din Jakarta pot functiona doar la 25% din capacitate. Clientii trebuie insa sa dovedeasca, prin intermediul unei aplicatii instalate pe telefonul mobil, ca au fost inoculati cel putin o data.



Conform datelor oficiale, doar aproximativ 1 din 5 indonezieni au primit cel putin un vaccin impotriva COVID-19, in cadrul unei campanii nationale de vaccinare ce… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

