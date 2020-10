Stiri pe aceeasi tema

- Regele Malaeziei, Al-Sultan Abdullah, a respins duminica solicitarea premierului Muhyiddin Yassin de a declara stare de urgenta in raspuns la criza coronavirusului, afirmand ca nu considera necesara aceasta masura, relateaza Reuters potrivit Agerpres. Decizia sa este o lovitura pentru Muhyiddin,…

- Regiunile din Spania cer guvernului central sa ia masuri care sa le ofere sprijin legal pentru a impune interdictii de circulatie, in contextul in care intreaga tara se confrunta cu un nou val al epidemiei de coronavirus, relateaza Reuters. Pana sambata, 10 din cele 17 regiuni ale Spaniei, inclusiv…

- Guvernul sloven a declarat luni starea de urgenta - pe o perioada de 30 de zile -, in urma unei cresteri bruste a contaminarilor cu covid-19, care s-au dublat saptamana aceasta fata de nivelul de saptamana trecuta, relateaza Reuters, anunța news.ro.Intre aceste masuri - care au intrat in vigoare…

- Purtarea mastii faciale in aer liber devine obligatorie de miercuri in Italia la nivel national, in efortul de a reduce cresterea infectiilor cu coronavirus, a anuntat Ministerul Sanatatii dupa ce guvernul a fost de acord asupra masurii, informeaza Reuters si DPA, citați de

- Guvernul slovac a aprobat miercuri instituirea starii de urgenta incepand de joi, 1 octombrie, ca reactie la cresterea numarului de infectari cu coronavirus, a anuntat premierul Igor Matovic pe Facebook, transmit Reuters si agentia slovaca TASR.Starea de urgenta, care va fi in vigoare timp…

- "Prelungesc starea de alerta dintr-un singur motiv: alegerile. Stare de urgenta va fi pe 28 septembrie, dupa vot", a declarat Victor Ponta la Romania TV. Presedintele Pro Romania i-a marturisit jurnalistului Victor Ciutacu faptul ca ii este teama ca s-ar putea infecta cu noul coronavirus in timpul…

- Starea de urgenta ar putea fi instituita la Tokyo daca situatia epidemiologica se va deteriora si mai mult, a avertizat vineri guvernatoarea capitalei nipone, Yuriko Koike, dupa inregistrarea unui numar record de 463 de noi cazuri in 24 de ore, potrivit Reuters.

- Epidemiologul Molnar Geza este de parere ca numarul cazurilor de Covid-19 din țara noastra o sa scada in urmatoarea perioada. Potrivit acestuia, Romania a intrat deja pe un platou, iar de aici inainte bolnavii ar trebui sa fie tot mai puțini. Dar acest scenariu nu s-ar putea intampla daca cetațenii…